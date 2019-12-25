В Заполярье жестко сел второй за день Ми-8 с 23 людьми

В Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На борту находились 23 человека, в том числе четыре члена экипажа.

Вертолет должен был доставить вахтовиков. О причинах ЧП пока ничего не сообщается. Известно, что людей подберет запасной борт, который доставит их в Усинск. По словам представителя пресс-службы ГУ МЧС по Коми, Ми-8 авиакомпании «Комиавиатранс» совершил вынужденную посадку в 1,5 км от буровой площадки Северная Хаяха.

Винтокрылая машина выполняла рейс по маршруту Печора – Буровые – Усинск в рамках услуг по контракту с «Компанией «Взлет», передает ТАСС. После экстренной посадки, все находящиеся на борту люди были эвакуированы.

Отменим, что на русском Севере это второе за сегодня авиационное происшествие с вертолетом типа Ми-8. Как писал «Новый День», утром на севере Красноярского края вертолет «КрасАвиа» совершил жесткую посадку после взлета. В результате ЧП пострадали 16 человек, пятерых госпитализировали. Сообщалось, что их жизни ничего не угрожает.

По факту ЧП было возбуждено дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ).

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 25.12.19

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