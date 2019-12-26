В московском метро пассажирка набросилась с ножом на женщину

На станции «Новокузнецкая» в московском метро пассажирка напала с ножом на женщину, после чего попыталась сбежать. Злоумышленницу задержал курсант Московского университета МВД России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Вовк.

По ее словам, рядовой полиции Евгений Волков в вагоне поезда увидел, как неизвестная женщина ударила ножом другую женщину и попыталась скрыться. Курсант тут же бросился за нападавшей и задержал ее.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в одну из городских больниц. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Мотивы нападавшей устанавливаются.

Вовк также отметила, что руководство Московского университета МВД рассматривает «вопрос о поощрении отважного курсанта».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.12.19

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