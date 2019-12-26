Глава района Воронежской области попал в реанимацию после покушения

Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов госпитализирован с ранениями, полученными при взрыве служебного автомобиля.

Инцидент произошел в четверг утром у дома 43-летнего чиновника. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, когда Фролов садился в свою машину. Чиновник помещен в реанимацию, сообщаеи «Интерфакс». Сейчас его готовят к операции, уточнил источник ТАСС. Замгубернатора Воронежской области Виталий Шабалатов сообщил со ссылкой на врачей, что Фролов находится в стабильном состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и следователи. Рассматриваются несколько версий случившегося, в числе их покушение, связанное со служебной деятельностью. По словам Шабалатова, Фролов не имел конфликтов, «которые были бы на поверхности и нам известны».

Воронеж, служба информации РИА «Новый День»

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