Получили реальные сроки: трое экс-полицейских из Уфы осуждены за изнасилование коллеги

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по делу об изнасиловании 23-летней сотрудницы полиции тремя коллегами. Обвиняемые – бывшие высокопоставленные полицейские – получили от 6 до 7 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет. Также суд взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей. Заседание проходило в закрытом режиме. Гособвинение просило для подсудимых от 8 до 9 лет колонии.

Согласно вердикту суда, экс-начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук приговорен к 6 годам колонии общего режима, бывший начальник Кармаскалинского ОВД Салават Галиев получил 7 лет колонии общего режима и такой же срок получил экс-начальник отдела МВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев.

Фигуранты уголовного дела признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц) и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц). Никто из них вину не признал.

Решение суда в законную силу не вступило. Адвокаты заявили о намерении обжаловать приговор.

По данным следствия, вечером 29 октября 2018 года дознаватель отдела МВД России по Уфимскому району подверглась нападению со стороны трех ее нетрезвых коллег, среди которых был ее непосредственный начальник, в здании Отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По словам пострадавшей, полицейские издевались над ней всю ночь. Позже выяснилось, что жертва изнасилования является дочерью высокопоставленного сотрудника силового подразделения МВД Башкирии. Девушка обратилась в СКР с заявлением об изнасиловании. Обвиняемых заключили под стражу, но позже отпустили под домашний арест

Все три фигуранта этого дела были уволены из органов внутренних дел «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции». Работы лишилась и потерпевшая. Девушку уволили из-за распития алкоголя на рабочем месте, что является поступком, порочащим честь и достоинство сотрудника полиции. Вместе с ней уволили еще одну сотрудницу полиции по аналогичному основанию.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

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