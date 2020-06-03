Суд Башкирии полностью оправдал осужденных за изнасилование коллеги экс-полицейских

Верховный суд Башкирии оправдал двух фигурантов дела об изнасиловании дознавателя в отделе полиции Уфы. Третьему обвиняемому уменьшили срок лишения свободы.

В конце прошлого года Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии Павлу Яромчуку, Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву. Никто из обвиняемых вину не признал. Решение суда было обжаловано.

«Верховный суд республики Башкортостан оправдал Матвеева и Галиева за отсутствием состава преступления. Яромчуку, которому ранее районным судом было назначено 6 лет лишения свободы, смягчили приговор до 4 лет лишения свободы», – сказал РИА «Новости» адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.

По данным следствия, вечером 29 октября 2018 года дознаватель отдела МВД России по Уфимскому району подверглась нападению со стороны трех ее нетрезвых коллег, среди которых был ее непосредственный начальник, в здании Отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По словам пострадавшей, полицейские издевались над ней всю ночь. Позже выяснилось, что жертва изнасилования является дочерью высокопоставленного сотрудника силового подразделения МВД Башкирии. Девушка обратилась в СКР с заявлением об изнасиловании. Обвиняемых заключили под стражу, но позже отпустили под домашний арест.

Все три фигуранта этого дела были уволены из органов внутренних дел «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции». Работы лишилась и потерпевшая. Девушку уволили из-за распития алкоголя на рабочем месте. Вместе с ней уволили еще одну сотрудницу полиции по аналогичному основанию.

Уфа, Зоя Осколкова

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