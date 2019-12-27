В Алматы упал пассажирский самолет

Трагический инцидент в аэропорту Алматы: рейс Алматы – Нур-Султан с 95 пассажирами на борту пропал в радаров. Самолет найден вне пределов взлетной полосы. По предварительным данным, борт «Бек Эйр» во время набора высоты попал во внештатную ситуацию. В результате допущено столкновение с двухэтажным зданием. Есть жертвы, сообщает ряд СМИ, называется цифра – 9 человек. Обстоятельства инцидента уточняются.

Алматы, Елена Васильева

Алматы. Другие новости 27.12.19

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