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Пятница, 27 декабря 2019, 09:02 мск

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В Алматы самолет рухнул на жилой сектор, 14 человек погибли

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В Казахстане самолет Fokker-100 упал в жилом секторе. По предварительным данным, 14 человек погибли, еще 35 пострадали, среди них пятеро детей. Причины аварии выясняет специальная комиссия.

Крушение произошло сразу после взлета в 07:22 (в 4:22 по московскому времени). Самолет, выполнявший рейс №Z2100 вылетел в Нур-Султан, потерял высоту и упал недалеко от аэропорта Алматы, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание, сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

В Алматы самолет рухнул на жилой сектор

В настоящее время проводится эвакуация. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, в результате аварии 14 человек погибли. Пятеро раненных госпитализированы в тяжелом состоянии. В числе пострадавших – восемь детей. Есть ли жертвы среди проживающих в районе крушения, не уточняется.

Сотрудники генконсульства России в Алматы проверяют, были ли на борту граждане РФ. «По предварительным данным, россиян нет»,– сообщили РИА «Новости» в диппредставительстве. По словам собеседника агентства, очень много людей в Казахстане живут по виду на жительство, и вычленить их из списка пассажиров сразу невозможно, пока ведутся спасательные работы. «Это не международный рейс, а внутренний рейс, поэтому сложно сказать на 100%, но предварительно нет, потому что к нам не обращались граждане России или родственники граждан России по поводу рейса»,– пояснили в консульстве.

На место аварии выехала специальная комиссия, созданная по поручению премьер-министра для выяснения причин произошедшего. На время расследования власти приостановили полеты лайнеров Fokker-100. Приостановлена деятельность и самой авиакомпании Bek Air, сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Fokker 100 – узкофюзеляжный среднемагистральный реактивный самолет нидерландской авиастроительной компании. Лайнер вмещает до 107 пассажиров. Чаще всего он используется перевозчиками Европы для коротких перелетов.

Нур-Султан, Служба информации РИА «Новый День»

Нур-Султан. Другие новости 27.12.19

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