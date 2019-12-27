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Пятница, 27 декабря 2019, 12:57 мск

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Выросло число жертв крушения самолета в Казахстане

Фото: МВД Казахстана

В Казахстане завершены поисково-спасательные работы на месте крушения самолета авиакомпании Bek Air. По последним данным, 15 человек погибли, в том числе пилот судна. 66 человек получили различные ранения, госпитализация понадобилась 50 пострадавшим.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана уточнили, что на борту в момент аварии было 93 пассажира и пять членов экипажа. Известно, что среди погибших оказался капитан воздушного судна Марат Муратабаев.

О гибели выпускающего редактора Даны Кругловой в авиакатастрофе в Алматы сообщило издание Informburo.kz.

Жертвой аварии стал председатель президиума РОО «Совет генералов», генерал-майор юстиции, заслуженный работник МВД СССР Рустем Кайдаров, сообщают местные СМИ.

На земле в результате катастрофы никто не погиб. «Самолет врезался в новостроящийся дом, он к счастью был пуст. (...) К счастью не произошло взрыва топливных баков», – рассказал «Интерфаксу» замначальника городского департамента по ЧС Ерлан Алибеков.

Самолет Fokker-100 упал сегодня утром сразу после вылета из аэропорта. Воздушное судно пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. Причины аварии выясняет специальная комиссия. По одной из версий, у самолета отказал двигатель. На время расследования власти приостановили полеты лайнеров Fokker-100, а также деятельность и самой авиакомпании Bek Air.

Нур-Султан, Служба информации РИА «Новый День»

Нур-Султан. Другие новости 27.12.19

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