МВД Казахстана назвало основные версии авиакатастрофы под Алма-Атой

Причиной авиакатастрофы под Алма-Атой могли стать техническая неисправность или ошибка пилотирования вкупе с неблагоприятными метеоусловиями. Об этом заявили в МВД Казахстана.

Как уже сообщал «Новый День», самолет Fokker-100 упал утром 27 декабря сразу после вылета из аэропорта. Воздушное судно пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. 15 человек погибли, в том числе один из пилотов. 66 человек получили различные ранения, госпитализация понадобилась 50 пострадавшим. Эксперты изъяли самописцы и бортовой журнал потерпевшего крушение судна.

«Следствием изучаются все документы, аудио и видеозаписи, – цитирует РИА «Новости» министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. – Назначен ряд экспертиз состояния воздушного судна, в том числе пожаро-техническая и транспортно-трассологическая экспертизы».

Алма-Ата, Игорь Юров

Алма-Ата. Другие новости 28.12.19

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