Стали известны дата прощания и место похорон Галины Волчек

Прощание с художественным руководителем московского театра «Современник» Галиной Волчек состоится 29 декабря, сообщили в пресс-службе театра. «Прощание с Галиной Борисовной начнется 29 декабря в 11:00 в театре «Современник», а похороны пройдут на Новодевичьем кладбище», – рассказал представитель театра.

Галина Волчек ушла из жизни в четверг, 26 декабря, в Москве. Ее госпитализировали несколькими днями ранее в Боткинскую больницу с диагнозом «пневмония». Накануне смерти появились сообщения о резком ухудшении ее состояния. Ей было 86 лет.

«Галина Борисовна отдала себя «Современнику» целиком. Благодаря ее невероятному дару – и художническому, и человеческому, каждый из артистов и зрителей «Современника» чувствовал тепло, силу, защиту. Это отношение к человеку – во всех спектаклях Волчек. Это было и в каждом ее поступке. Мы по праву называли ее «мамой». И теперь мы осиротели», – говорится в некрологе, написанном от имени коллектива театра «Современник».

Соболезнования родным и близким Галины Волчек выразили президент России Владимир Путин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, а также деятели культуры.

Актеры и зрители театра после вечернего спектакля, состоявшегося в четверг, почтили память художественного руководителя театра минутой молчания и продолжительными аплодисментами.

Российская и советская актриса, режиссер театра и кино Галина Волчек окончила мастерскую Александра Карева в Школе-студии МХАТ в 1955 году. За свою карьеру она успела сыграть множество ролей. Хорошо известна зрителям по таким фильмам, как «Берегись автомобиля», «Дон Кихот» и «Король Лир».

Волчек – обладательница множества премий, она была удостоена звания народной артистки СССР и является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Москва, Иван Гридин

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