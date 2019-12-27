На трассе «Дон» автобус вылетел в кювет

Автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, перевернулся и вылетел в кювет. По последним данным, два человека погибли, восемь госпитализированы с различными травмами.

ДТП произошло поздно вечером в Липецкой области, на 356 км трассы М-4 «Дон» вблизи н.п. Яркино Становлянского района. Автобус вылетел с дороги, рухнул в кювет и перевернулся, сообщили в областном управлении МЧС.

В момент аварии в автобусе находились два водителя и 17 пассажиров. Все они являются гражданами Грузии. Два человека скончались. Остальные получили травмы различной степени тяжести, восемь из них госпитализированы больнице Ельца, еще двоих с тяжелыми травмами транспортируют в Липецк.

Следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек». По одной из версий, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия и гололедица, уточнили в областном управлении СКР.

Липецк, Служба информации РИА «Новый День»

Липецк. Другие новости 27.12.19

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