ФСБ заявила о подготовке терактов в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали двух человек, готовивших теракты. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности России на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», – цитирует ТАСС заявление ведомства.

В отношлении задрежанных возбуждены уголовные дела статьям «Приготовление к совершению преступления», «Терроризм», «Участие в деятельности террористической организации».

Изьяты материалы и приспособления, изобличающие подозреваемых, сообщили в спецслужбе.

Санкт-Петербург, Игорь Юров

Санкт-Петербург. Другие новости 29.12.19

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