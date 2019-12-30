В Хабаровском крае задержали вербовщика террористов

В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке в террористическую организацию и пропаганде ее деятельности. Об этом сообщило кревое управление ФСБ РФ, не уточнив название незаконной группировки.

По информации спецслужбы, 45-летний местный житель, приверженец радикальных религиозных взглядов, общался в мессенджере с членом международной террористической группировки, а после вступил в ее ряды.

В задачи задержанного входили пропаганда деятельности террористических группировок, публичные призывы к осуществлению противоправной деятельности, оправдание терроризма и вербовка, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Подозреваемый по указанию кураторов размещал в соцсетях видео с призывом помогать деньгами и другими ресурсами террористическим организациям и принимать участие в их деятельности.

Возбуждены уголовные дела по ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Накануне ФСБ отчиталась о задержании двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге на новогодние праздники. Теракты планировалось совершить в местах массового скопления людей. Схватить преступников удалось благодаря информации американских спецслужб.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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