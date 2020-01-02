Газ взорвался в девятиэтажке в Твери, есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Твери. В результате инцидента пострадали два человека. Эвакуированы 52 человека.

Хлопок бытового газа произошел сегодня в 6:40 в одной из квартир на третьем этаже в доме №19 по бульвару Гусева. В квартире выбиты окна. Два человека получили травмы и были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. По данному факту проводится доследственная проверка. Обстоятельства происшествия выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Спасатели эвакуировали 52 человека, проживающих в подъезде. Людей временно разместили в здании школы №48 и обеспечили горячим питанием, сообщает пресс-служба областного правительства. «Решается вопрос о возможности возвращения людей в свои квартиры», – отмечается в сообщении. Сейчас специалисты оценивают состояние девятиэтажки. К настоящему времени известно, что строительные конструкции здания не повреждены.

Тверь, cлужба информации РИА «Новый День»

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