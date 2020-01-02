Депутат-единоросс – глава нефтегазовой компании попал под «уголовку» за избиение своего зама

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении руководителя нефтегазовой компании – депутата республиканского Госсобрания от партии «Единая Россия», избившего подчиненного на рабочем месте.

По информации регионального управления Следственного комитета РФ, 19 декабря в ходе конфликта из-за «разногласий в сфере трудовых правоотношений» руководитель компании нанес подчиненному телесные повреждения. Пострадавший получил перелом носа, ссадины и гематомы. По итогам доследственной проверки возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Следственный комитет не называет имя подозреваемого. По данным местных СМИ, под «уголовку» попал депутат парламента Якутии, гендиректора АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев. Он член фракции «Единой России», двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион России по вольной борьбе. Ранее сообщалось, что Лебедев сломал подчиненному – замдиректора компании по товарам Владимиру Стрижаку челюсть.

По словам адвоката потерпевшего, глава нефтегазовой компании две недели требовал от своего зама, чтобы тот уволился. Вместо заявления об уходе замдиректора принес заявление о предоставлении очередного отпуска, что разгневало Лебедева. Он набросился на подчиненного с кулаками, оскорбляя при этом, сообщало издание News.Ykt.Ru.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

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