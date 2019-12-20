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Пятница, 20 декабря 2019, 15:47 мск

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Депутат-единоросс – глава компании «Саханефтегазсбыт» сломал челюсть подчиненному

В Якутии руководителя нефтегазовой компании – депутата республиканского Госсобрания от партии «Единая Россия» обвинили в избиении подчиненного.

По информации регионального управления Следственного комитета РФ, в ходе конфликта из-за разногласий в сфере трудовых правоотношений руководитель компании нанес подчиненному телесные повреждения. СКР начал доследственную проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве. Следственный комитет в своем пресс-релизе не называет имя депутата-хулигана. По данным местных СМИ, в поле зрения следователей попал депутат парламента Якутии, гендиректора АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев. Он член фракции «Единой России», двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион России по вольной борьбе.

Как уточняет News.Ykt.Ru, Лебедев сломал подчиненному – замдиректора компании по товарам Владимиру Стрижаку челюсть. Адвокат потерпевшего рассказал, что глава компании две недели требовал от своего зама, чтобы тот уволился. Вместо заявления об уходе замдиректора принес заявление о предоставлении очередного отпуска, что повергло Лебедева в гнев. Он набросился на подчиненного с кулаками, оскорбляя при этом.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 20.12.19

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