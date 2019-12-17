Избил политического оппонента, а потом задушил: подробности дела единоросса из Переславля-Залесского, в город едет комиссия ЕР

Следственный комитет раскрыл некоторые подробности убийства главой фракции «Единой России» в гордуме Переславль-Залесского Владимиром Корниловым 60-летнего местного жителя.

По информации СКР, тело мужчины было обнаружено 14 декабря «на открытом участке местности» в селе Троицкая Слобода на территории городского округа Переславль-Залесский. В связи с убийством было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний местный житель, сообщает СУ СК РФ по Ярославской области. Имя подозреваемого ведомство не раскрывает. По данным СМИ, задержанным оказался главой фракции ЕР думы Переславль-Залесского Владимир Корнилова. Его коллеги по гордуме подтвердили эту информацию.

По версии следствия, подозреваемый в ходе ссоры, возникшей во время совместного употребления алкогольных напитков, избил мужчину и задушил его. Местные СМИ сообщили, что убитый – 60-летний местный житель Павел Чередняков. Он работал на грузовике и подрабатывал таксистом. Его знакомые рассказывают, что мужчина был спокойным и неконфликтным человеком. По информации издания «Ярновости», Чередняков в ходе кампании по довыборам в гордуму Переславль-Залесского в ноябре прошлого года агитировал за партию «Справедливая Россия». В ярославском отделении СР заявили, что в произошедшем нет никакой политической подоплеки.

В рамках дела назначены судебные экспертизы. «Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», – говорится в сообщении СКР.

Как сообщал «Новый День», после того, как информация об убийстве просочилась в СМИ, Корнилов объявил о выходе из фракции и политсовета ЕР, а также написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата городской думы. Фракция удовлетворила все заявления. В областном отделении «Единой России» уже заявили, что Корнилов будет исключен из партии.

Тем временем в Переславль-Залесский готовится выехать комиссия генсовета «Единой России», чтобы на месте изучить ситуацию с задержанием Корнилова. «Нам предстоит разобраться, как человек, способный на подобное преступление, был рекомендован к должности руководителя фракции «Единой России» в городской думе», – заявил заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он назвал задержание Корнилова по подозрению в убийстве «беспрецедентным для «Единой России» событием». «За 18 лет существования партии с подобным мы сталкиваемся впервые», – отметил парламентарий. Хинштейн добавил, что «до конца недели в Переславль-Залесский будет направлена комиссия генсовета «Единой России», которая на месте изучит ситуацию»: «Следует выяснить, как такой человек, вообще, мог возглавить фракцию, кто его рекомендовал к избранию». Он допустил, что после выводов комиссии последуют кадровые решения. По его мнению, руководство местной и региональной ЕР должно ответить за нанесенный «делом Корнилова» «огромный репутационный ущерб» партии власти.

Хинштейн также сообщил, что Корнилов признался в убийстве, а собранные следствием доказательства «полностью изобличают Корнилова в содеянном». «При таких обстоятельствах ни о какой презумпции невиновности говорить не приходится», – подчеркнул он.

Ярославль, служба информации РИА «Новый День»

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