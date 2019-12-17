Глава «Единой России» в думе Переславля-Залесского задержан по подозрению в убийстве (ФОТО)

Депутат думы Переславля-Залесского Владимир Корнилов, глава фракции партии «Единая Россия», задержан по подозрению в убийстве. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на председателя городской думы Сергея Корниенко. По его данным, задержанный находится в следственном отделе городского УВД.

Местные СМИ сообщают, что Корнилов подозревается в убийстве 60-летнего мужчины. Погибший работал водителем грузовика и подрабатывал таксистом. Предположительно, преступление совершено на бытовой почве, сообщает издание 76.ру. По его информации, мужчина был забит до смерти. По некоторым данным, Корнилов пытался скрыть следы преступления – уничтожить тело и сжечь машину. Полиция и Следственный комитет ситуацию пока не комментируют.

Знакомые убитого рассказали, что мужчина не был конфликтным человеком. Погибший жил с матерью, у него остались дочь и внуки.

Задержанный по подозрению в убийстве единоросс Владимир Корнилов, фото: admpereslavl.ru

Глава постоянной комиссии по законодательству и вопросам местного самоуправления гордумы Сергей Царев сообщил в своем Facebook, что Корнилов объявил о выходе из фракции и политсовета ЕР, а также написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата городской думы. «Фракция удовлетворила заявления Владимира Корнилова», – написал Царев.

Замсекретаря ярославского регионального отделения «Единой России» Николай Александрычев в свою очередь сообщил, что Корнилов будет исключен из партии, передает РИА «Новости».

Адвокат Карнилова Сергей Тремзин отказался от комментариев, отметив, что сейчас идут следственные действия.

Ярославль, служба информации РИА «Новый День»

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