В разбившемся в Иране самолете были граждане семи стран мира

В разбившемся в Тегеране самолете «Международных авиалиний Украины» находились граждане семи стран. По данным СМИ, подавляющее число погибших – иранцы. Также пассажирами были граждане Германии, Великобритании, Украины. Швеции, Афганистана. Россиян на борту не было. Экипаж разбившегося Боинга 737 состоял из граждан Украины.

Напомним, сегодня ночью лайнер «МАУ» вылетел из международного аэропорта Тегерана и отправился в Киев. После взлёта экипаж перестал выходит на связь с диспетчерской. После этого самолёт рухнул. Никто из 180 человек не выжил.

Основная версия катастрофы – техническая неисправность самолета. Есть предварительные данные о возгорании двигателей. Версия теракт на текущий момент не рассматривается. Представители «МАУ» сообщили, что самолёт был новым и исправным.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 08.01.20

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