«Уральские авиалинии» будут летать в обход воздушного пространства Ирана

В авиакомпании «Уральские авиалинии», которая базируется в Екатеринбурге, сообщили о том, что меняют маршруты некоторых рейсов – это коснется тех, которые проходят в воздушном пространстве над территорией Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика со ссылкой на рекомендации Росавиации.

«В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты», – сказано в сообщении ведомства.

Напомним, сегодня утром украинский Boeing 737, который летел из Тегерана в Киев, потерпел крушение неподалеку от столичного аэропорта имени имама Хомейни. Погибли все пассажиры и члены экипажа – 179 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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