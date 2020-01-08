«Попадания ракеты не было» – Тегеран назвал причину крушения украинского Боинга

Представитель аэропорта Тегерана назвал причиной крушения украинского самолета Боинг-737-800 в иранской столице возгорание двигателя. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA. По словам представителя аэрогавани, двигатель вспыхнул по причине технической неполадки.

В свою очередь, представитель иранского министерства дорог Кассима Низами исключил крушение самолета из-за попадания в него ракеты. Чиновник заверил, что причина авиакатастрофы была технической. По его словам, если бы в лайнер попала ракета, то он взорвался бы в воздухе, но этого не произошло. Низами подчеркнул, что причиной крушения был пожар в двигателе, а попытка экипажа взять под контроль чрезвычайную ситуацию на борту лайнера оказалась безуспешной.

Ранее руководитель управления ЧС Ирана заявил, что причина крушения лайнера «Международных авиалиний Украины» техническая и «никакой другой причины нет» (цитата по РИА «Новости»).

Посольство Украины в Иране между тем исключило версию теракта на борту разбившегося самолета.

По информации сервиса Flightradar, упавший самолет был практически новым – он находился в эксплуатации около 3,5 лет. По данным авиакомпании «Международные авиалинии Украины», разбившийся борт прошел последнее плановое техническое обслуживание 6 января 2020 года. Перевозчик уточнил, что Боинг-737-800 NG поступил в авиапарк в 2016 году напрямую с завода-изготовителя.

Боинг разбился ранним утром 8 января вскоре после вылета из тегеранского международного аэропорта Хомейни в Киев. Вскоре после взлета экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами, самолет потерял высоту и упал на землю.

По уточненным данным Совета национальной безопасности Украины, на борту лайнера было 177 человек – 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. В то же время МВД Украины сообщает, что борту лайнера было 180 человек. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана,заявляла ранее иранская сторона. По данным иранского агентства Tasnim, на борту лайнера находилось 147 иранских граждан, остальные – иностранцы, представители нескольких стран. Украинские СМИ уточняют, что помимо иранцев на борту упавшего Боинга находились граждане Украины, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, а сам экипаж состоял из граждан Украины. Информации о россиянах на борту не поступало. В настоящее время посольство РФ в Иране выясняет, были ли граждане России на борту разбившегося самолета.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского создан оперативный штаб в связи с крушением самолета МАУ в Иране. «Даны поручения по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснением всех обстоятельств трагедии и предоставлением оперативной информации», – написал он в своем Facebook.

Зеленский со своей стороны попросил воздержаться от выдвижения непроверенных версий авиакатастрофы, подчеркнув, что держит «все мероприятия» на личном контроле. «Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений», – написал он в своем Facebook. Украинский президент добавил, что уже подготовлены спецборты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших – «ждем согласования с иранской стороной для отлета».

Напомним, в ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по двум военным базам в Ираке, которые используются США. Обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. По данным Пентагона, было выпущено более десятка ракет. Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после того, как США 3 января 2020 года убили влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани – беспилотник выпустил по его кортежу ракету. Тегеран обещал отомстить за произошедшее. США на это заявили, что ответят агрессией на любой немирный шаг Тегерана.

Тегеран, служба информации РИА «Новый День»

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