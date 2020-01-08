США принуждают Киев принять антииранскую версию гибели украинского Боинга

Администрация президента Украины Зеленского подвергается беспрецедентому давлению со стороны Вашингтона в вопросе причины крушения «Боинга» Международных авиалиний Украины недалеко от Тегерана.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники в Офисе Зеленского заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
По его словам, Соединённые Штаты добиваются от Киева признания вины Ирана в крушении лайнера.
Отметим, ранее сайт посольства Украины в Иране разместил, а позже поспешно стёр информацию о технической причине катастрофы.
«Источники в ОП сообщают, что в течение всего дня руководство нашего государства находится в постоянном контакте с посольством США.
Сообщается о беспрецедентном давлении со стороны США на украинское правительство с требованием осуществления Украиной давления на Иран в контексте авиакатастрофы нашего самолета.
Именно под давлением США украинское посольство в Иране изменило свою позицию относительно причин авиакатастрофы», – отметил Мосийчук.
Напомним, Боинг разбился ранним утром 8 января после вылета в Киев из тегеранского международного аэропорта Хомейни. Вскоре после взлета экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами, самолет потерял высоту и упал на землю.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 08.01.20
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