Киев назвал основные версии крушения Боинга в Иране: в списке – поражение ракетой и теракт

Организация гражданской авиации Ирана сегодня обнародовала предварительный отчет о расследовании крушения украинского самолета Боинг 737-800 в Тегеране, унесшего жизни 176 человек. А в Киеве назвали основные версии авиакатастрофы, которые рассматривают украинские следователи. В их числе – попадание зенитной ракеты в лайнер, теракт, взрыв двигателя. В Иран в четверг, 9 января, прибыли украинские эксперты для участия в расследовании трагедии.

В документе, подготовленном Организацией гражданской авиации Ирана, говорится, что перед тем, как пропасть с радаров, самолет находился на высоте около 2500 метров. Экипаж при этом не сообщал диспетчерам о нештатной ситуации на борту и не запрашивал о помощи. Однако перед катастрофой, судя по траектории полета, пилоты пытались развернуть самолет и вернуться в аэропорт вылета из-за возникшей некой технической проблемы. В отчете со ссылкой на сообщения очевидцев указывается, что фюзеляж лайнера загорелся еще в воздухе, а после столкновения с землей Боинг взорвался.

Иранские власти предоставили данный документ Украине (как стране регистрации лайнера), США (как стране-производителю воздушного судна), Швеции и Канаде (как странам, чьи граждане находились на борту).

Ранее власти Ирана заявили, что причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, отвергнув версию случайного попадания в лайнер одной из ракет, выпущенных Тегераном по двум американским военным базам в Ираке в ночь на 8 января, выдвинутую рядом СМИ. Западные разведслужбы тоже полагают, что к падению самолета привела техническая неполадка. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники в спецслужбах Канады, США и неназванной европейской страны. Источник в разведведомстве Канады сообщил, что имеются свидетельства перегрева одного из двигателей Боинга, поэтому лайнер, скорее всего, разбился из-за технической неисправности. При этом нет никаких доказательств того, что самолет был сбит ракетой, указал собеседник агентства.

Ранее на месте крушения самолета нашли оба черных ящика. Самописцы самолета получили повреждения, но информация на них сохранилась, сообщил глава Организация гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. По его словам, бортовые самописцы уже переданы следователям. Созданные в Иране и на Украине специальные комиссии начали расследование причин катастрофы. В Исламскую республику сегодня прибыла следственная группа с Украины. Тегеран накануне заявил, что не будет передавать бортовые самописцы корпорации «Боинг».

Боинг 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился ранним утром 8 января вскоре после вылета из тегеранского международного аэропорта имама Хомейни в Киев. Через пару минут после взлета экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами, самолет потерял высоту и упал на землю. На борту находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины, все они погибли. Большинство пассажиров самолета были иранцами. Всего на борту лайнера находились граждане семи стран, в том числе Канады, Швеции, ФРГ, Британии и Афганистана. Россиян на борту не было.

9 января объявлен на Украине и в Иране днем траура по погибшим в авиакатастрофе. Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев воздержаться от непроверенных версий, манипуляций и спекуляций до предварительного отчета комиссии по расследованию. «Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий», – сказал он в своем обращении.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины рассматривают несколько версий крушения Боинга в Иране – попадание в самолет зенитной ракеты, теракт, взрыв двигателя по техническим причинам и и столкновение с каким-то летающим объектом. Ранее в Сети появилась информация об обнаружении обломков ракеты, предположительно, российского ЗРК «Тор», стоящего на вооружении иранской армии, якобы рядом с местом катастрофы.

Напомним, что сразу после крушения лайнера посольство Украины в Иране назвало приоритетной версией авиакатастрофы технические неполадки и исключило версию теракта. Однако затем это сообщение отредактировали, убрав из него упоминание о вероятных причинах трагедии. Власти Ирана с самого начала говорили о технической проблеме, вызвавшей крушение Боинга. Однако в СМИ появилась версия о том, что самолет мог быть случайно сбит в ходе ракетного удара Ирана по военным объектам США в Ираке, который был нанесен за несколько часов до авиакатастрофы, но Тегеран отверг это предположение.

Тегеран, Киев, служба информации РИА «Новый День»

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