Власти Ирана подтвердили гибель всех людей на борту украинского Боинга. Разбившийся лайнер был почти новым (ФОТО, ВИДЕО)

На борту разбившегося в Тегеране самолета Боинг-737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), по последним данным, было 170 человек. Об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря организации гражданской авиации Исламской республики Резу Джафарзаде. Ранее пресса отмечала, что выживших в авиакатастрофе нет. Данную информацию подтвердили в Управлении по ЧС Ирана. По словам главы ведомства, все обломки рухнувшего самолета охвачены огнем, нет никаких шансов на то, что кто-то мог выжить. Чиновник добавил, что в настоящее время сотрудники оперативных служб тушат горящие части лайнера.

Самолет, совершавший рейс Тегеран – Киев, потерпел крушение рано утром в среду, 8 августа, вскоре после взлета из тегеранского международного аэропорта Хомейни. По данным отслеживающего полеты авиации сервиса Flightradar, рейс PS752 вылетел из иранской столицы в 5:42 мск и перестал передавать сигналы через 2 минуты – в 5:44 мск.

Иранские СМИ называют предварительной версией крушения Боинга техническую неисправность. По информации FlightRadar, упавший лайнер был практически новым – он находился в эксплуатации около 3,5 лет.

В аэропорт Тегерана прибыли украинские дипломаты. Представители посольства Украины в Иране составляют списки погибших. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы. Также сообщается, что Зеленский срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

В Сети появились фото с места крушения украинского самолета. На снимках, опубликованных в твиттере иранского Красного Полумесяца, видны обломки лайнера, обгоревшие фрагменты жертв и спасатели на месте катастрофы. Известно, что уже найден один из двух черных ящиков Боинга.

Ранее в интернете появились кадры крушения украинского самолета. На них видно, как светящаяся точка в небе стремительно приближается к земле, оставляя за собой огненный след. После ее столкновения с землей темное небо озаряет яркая вспышка взрыва.

Обновлено. Согласно уточненным данным иранских властей, на борту Боинга было 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство пассажиров – граждане Ирана.

Тегеран, служба информации РИА «Новый День»

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