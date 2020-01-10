США продолжают склонять Зеленского к обвинению Ирана в крушении украинского лайнера

Версия о причастности ПВО Ирана к гибели украинского Боинга в небе над Тегераном с новой силой навязывается Украине Вашингтоном.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его словам версия об ирано-российском следе в крушении пассажирского лайнера, озвученная Совбезом Украины, лишний праз подтверждает, что команда Зеленского находится под жёстким американским прессингом.

«Надо дождаться основной версии из этих четырех – а она должна появиться в ближайшее время. И тогда посмотрим. Наверное, давят американцы на Украину. Украина ведь стратегический партнер американцев, а самолет произведен на заводах американской компании. И для США, конечно, было бы выгоднее, чтобы и в политическом, и в экономическом контексте самолет упал не из-за его неисправности, а из-за пущенной с земли ракеты или из-за теракта на борту», – цитирует Карасёва «Комсомольская правда».

«Американцам с точки зрения геополитики самая выгодная версия – самолет сбит с земли системами иранских ПВО. Тогда это уже не трагическая случайность, не сбой «надежной американской техники» – это злой умысел главного на сегодня американского врага – Ирана. И тут вырастает другой уровень восприятия трагедии. И другой уровень наказания Ирана. Другой уровень санкций. Другое отношение Европы. Старый Свет подтянется. Пока они занимают позицию наблюдателя. А американцам нужна конкретная, реальная поддержка Европой их санкцией», – заключил Карасёв.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский пока не подтверждает американскую версию и требует убедительных доказательств, в том числе, от великобритании и Канады, которые уже успели обвинить Иран.

Однако, по мнению некоторых экспертов, президент Украины, таким образом, «тянет время и набивает цену», добиваясь от США неких преференций, прежде, чем окончательно принять американскую версию.

Напомним, ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что администрация президента Украины Зеленского подвергается беспрецедентому давлению со стороны Вашингтона в вопросе причины крушения «Боинга» Международных авиалиний Украины недалеко от Тегерана.

Симферополь, Валентин Карамазов

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