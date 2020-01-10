Зеленский потребовал доказательств крушения Боинга из-за ракеты. «Эта версия ничем не подтверждена»

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно причин крушения Боинга 737-800 «МАУ» в Иране. По его словам, «версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня она не подтверждена». Об этом Зеленский написал в своем фэйсбуке.

Украинский президент призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить информацию и доказательства, касающиеся авиакатастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин крушения лайнера.

Зеленский добавил, что днем 10 января переговорит по телефону с госсекретарем США Майком Помпео. В ночь на 9 января в Тегеран прибыла группа украинских специалистов для участия в расследовании причин авиакатастрофы.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и следом за ним премьер Великобритании Борис Джонсон заявили, что украинский самолет в Иране был случайно сбит ракетой. Перед этим президент США Дональд Трамп высказал мнение, что техническая неисправность не может быть причиной авиакатастрофы в Иране.

Позже Помпео сделал заявление о возможной технической неполадке Боинга, которая могла стать причиной крушения, и призвал дождаться итогов расследования трагедии.

Иранская сторона в очередной раз отвергла версию о ракетной атаке, обвинив Вашингтон в лжи и мошенничестве. Тегеран настаивает, что лайнер разбился из-за технической неполадки. По версии Ирана, у самолета загорелся двигатель, пилоты пытались вернуть борт в аэропорт Тегерана, но безуспешно. Лайнер рухнул в пригороде иранской столицы. Жертвами авиакатастрофы, произошедшей ранним утром 8 января, стали 167 пассажиров из семи стран и девять членов экипажа. Россиян на борту не было.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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