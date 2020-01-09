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Пятница, 10 января 2020, 00:16 мск

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Вашингтон выдумал пуск ракет ЗРК «Тор-М1» Ираном для обвинения в крушении «Боинга»

Фото: Getty Images

Официальный Вашингтон обвинил Иран в «причастности» к крушению украинского пассажирского «Боинга», чтобы отвести подозрения от собственного военного контингента. Об этом в беседе с порталом iReactorзаявил политолог Иван Аркатов.

По данным источников CNN в правительственных кругах США, в Вашингтоне сегодня придерживаются версии, что к крушению украинского воздушного судна якобы причастны иранские силы ПВО. В американских СМИ появилась информация, что американскими спутниками был зафиксирован запуск двух ракет ЗРК «ТОР-М1» стоящих на вооружении Ирана за непродолжительное время до взрыва самолета в воздушном пространстве этой страны. Такое заявление стало ответом западных стран на набирающую популярность среди экспертного сообщества версию об ударе американского беспилотника MQ-1 Predator по пассажирскому лайнеру.

По данным LiveReport, изначально Вашингтон планировал атаковать один из правительственных иранских самолетов, однако ударил по пассажирскому «Боингу», на борту которого находилось 176 человек.

В беседе с корреспондентом iReactor политолог Иван Аркатов назвал причину, по которой США сегодня разбрасывается столь громкими обвинениями в адрес иранских властей. «Первый момент – это реакция США на вполне возможный момент действий с беспилотником. Они это говорят, чтобы с одной стороны от себя подозрения отвести, а с другой стороны – создать еще один прецедент в отношении санкций для Ирана по всем фронтам. Это поможет США оправдать именно свои действия. Также это удобный шаг, чтобы оправдать не очень уверенное выступление и обращение к нации Трампа вчера», – подчеркнул аналитик.

Пассажирский Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» пропал с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана утром в среду, 8 января. В момент трагедии на его борту находились 176 человек, выжить не удалось никому. Компетентные специалисты начали расследование трагедии, продолжается расшифровка данных с бортовых самописцев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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