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Пятница, 10 января 2020, 16:04 мск

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Киев: Украина получила от США «важные данные» по крушению Боинга

Фото: 24tv.ua

Посол США на Украине Кристина Квин встретилась сегодня с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Дипломат передала им некие «важные сведения», связанные с катастрофой украинского пассажирского лайнера в небе над Тегераном.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Твиттере написал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководителем посольства в Украине Кристиной Квин», – написал Пристайко.

По его словам, полученные «важные данные» будут в срочном порядке обработаны украинскими специалистами.

Кроме того, добавил Пристайко, сегодня состоится телефонный разговор Зеленского и госсекретаря США Майка Помпео.

Напомним, по данным украинских экспертов, версия о причастности ПВО Ирана к гибели украинского Боинга с по-прежнему навязывается Украине Вашингтоном.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что администрация президента Украины Зеленского подвергается беспрецедентому давлению со стороны Вашингтона в вопросе причины крушения «Боинга» Международных авиалиний Украины недалеко от Тегерана.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.01.20

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