Киев: Украина получила от США «важные данные» по крушению Боинга

Посол США на Украине Кристина Квин встретилась сегодня с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Дипломат передала им некие «важные сведения», связанные с катастрофой украинского пассажирского лайнера в небе над Тегераном.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Твиттере написал глава МИД Украины Вадим Пристайко.
«Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководителем посольства в Украине Кристиной Квин», – написал Пристайко.
По его словам, полученные «важные данные» будут в срочном порядке обработаны украинскими специалистами.
Кроме того, добавил Пристайко, сегодня состоится телефонный разговор Зеленского и госсекретаря США Майка Помпео.
Напомним, по данным украинских экспертов, версия о причастности ПВО Ирана к гибели украинского Боинга с по-прежнему навязывается Украине Вашингтоном.
Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что администрация президента Украины Зеленского подвергается беспрецедентому давлению со стороны Вашингтона в вопросе причины крушения «Боинга» Международных авиалиний Украины недалеко от Тегерана.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 10.01.20
США продолжают склонять Зеленского к обвинению Ирана в крушении украинского лайнера. / Глава Севастополя повторяет ошибки своего предшественника. / Розы и сугробы: новогодний Крым удивил контрастами (ФОТО). Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube