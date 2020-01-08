Официально: среди пассажиров разбившегося в Тегеране лайнера россиян не было

На борту разбившего в Тегеране украинского пассажирского самолета россиян не было. Об этом говорится в сообщении посольства России в Иране в твиттере.

«По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера «Боинг-737» авиакомпании МАУ российских граждан не было», – отмечается в сообщении. «Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии», – заявили дипломаты.

Ранее МИД и СНБО Украины сообщили, что на борту украинского лайнера были 176 человек, в том числе 11 украинцев. Девять из них были членами экипажа, двое – пассажирами. Всего на борту самолета были пассажиры из семи стран мира – Ирана (82 человека), Канады (63), Швеции (10), Германии и Великобритании (по 3) и Афганистана (4).

Лайнер разбился ранним утром 8 января вскоре после вылета из тегеранского международного аэропорта Хомейни в Киев. Вскоре после взлета экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами, самолет потерял высоту и упал на землю. Все находившиеся на его борту люди погибли.

Иранские власти заявили, что причиной крушения стало возгорание двигателя. Представитель министерства дорог Ирана Кассима исключил версию авиакатастрофы из-за попадания в Боинг ракеты. Он уверяет, что причина трагедии исключительно техническая.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.01.20

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