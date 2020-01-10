Вертолет со школьниками аварийно сел в Красноярском крае. Прокуратура начала проверку

На севере Красноярского края совершил аварийную посадку вертолет Ми-8 авиакомпании «Красаэро» со школьниками на борту. По информации регионального управления МЧС, винтокрылая машина экстренно села в 12:40 местного времени в 206 километрах северо-восточнее села Хатанга в Таймырском Долгано-Ненецком районе. Обошлось без пострадавших.

Норильская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. По данным надзорного ведомства, вертолет совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. На его борту было 17 человек – 13 пассажиров и три члена экипажа. Ми-8 совершал рейс из поселка Сындасско в Хатангу. В 23 км от Сындасско у вертолета сработал один из датчиков неисправности. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку на подобранную с воздуха площадку, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По предварительным данным, вертолет повреждений не получил, пострадавших нет.

На место инцидента вылетел вертолет со спасателями для эвакуации пассажиров и членов экипажа.

В администрации Хатанги уточнили, что вертолет перевозил детей из северных поселков в школу-интернат после каникул, передает ТАСС.

Напомним, 25 декабря 2019 года в Эвенкийском районе Красноярского края совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 «КрасАвиа» с вахтовиками-нефтяниками. При приземлении вертолет опрокинулся на бок. Пострадали 15 человек. Причиной аварии стало попадание вертолета в снежный вихрь.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 10.01.20

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