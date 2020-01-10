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Пятница, 10 января 2020, 11:50 мск

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В Черном море российский танкер столкнулся с рыболовецким судном

У берегов Турции произошло столкновение танкера с рыболовецким катером. Троих рыбаков до сих пор ищут.

Столкновение танкера Glard-2 под российским флагом произошло в районе Кильоса. Он врезался в лодку Dursun Ali Coskun, которая после аварии затонула.

Из шести рыбаков троих удалось спасти, поиски оставшихся продолжаются, сообщили РИА «Новости» в администрации губернатора Стамбула.

Известно, что танкер-химовоз направлялся в Измир. Glard-2 находится под управлением Samaratransshipping Ltd Co и приписан к порту Таганрога.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 10.01.20

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