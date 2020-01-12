На комбикормовом заводе под Белгородом погремел взрыв

В Белгородской области на заводе по производству комбикорма произошел хлопок с последующим пожаром. По последним данным, травмы получили пять человек.

Инцидент произошел на шестом этаже в производственном цехе по переработке зерна в муку в белгородском селе Беленькое Борисовского района, сообщили в МЧС. Взрывом повредило остекление здания, несущие конструкции не пострадали.

«В 22:08 (мск) объявлена локализация пожара, в 22:17 ликвидация открытого горения, в 22:26 полная ликвидация», – говорится в сообщении.

Пострадали пять человек, четверо из них были доставлены в больницу с ожогами. Один из рабочих от госпитализации отказался. Позже стало известно, что пострадавшие будут переведены в областной ожоговый центр.

СУ СКР по региону начало проверку по факту произошедшего. «В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

Белгород, Служба информации РИА «Новый День»

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