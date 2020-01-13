Самолет SSJ 100 вернулся в Москву из-за технических проблем

Вылетевший в Ставрополь самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт Шереметьево из-за проблемы с двигателем. Посадка прошла штатно. На борту были 55 пассажиров и 6 членов экипажа.

По информации источника в экстренных службах, после взлета экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и решил вернуться в аэропорт вылета, передает ТАСС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Рейс SU1368 Москва – Ставрополь вылетел из Шереметьево в начале двенадцатого часа вечера и около полуночи вернулся в столичный аэропорт.

Пассажиры повторно вылетели в Ставрополь через три часа. Лайнер приземлился в пункте назначения в 04:02 мск, следует из данных онлайн-табло аэропорта Ставрополя.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.01.20

Украинские чиновники оттеснили нацбатальон «Аскер» от крымских границ. / СКР получил доказательства происхождения денег экс-полковника Захарченко. / «Хотела самостоятельности» – домой вернулась 13-летняя девушка, пропавшая под Новый год. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»