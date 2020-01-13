На Алтае пропал 15-летний школьник с 18-летней подругой

В Алтайском крае без вести пропали 15-летний школьник и 18-летняя девушка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц» (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР.

По предварительным данным, 7 января Дмитрий Думчев Оксана Руденко ушли из дома в Новоалтайске. С тех пор их никто не видел.

Приметы Дмитрия: на вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, волосы светлые, глаза голубые. Был одет в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки.

Приметы Оксаны: на вид 20 лет, среднего телосложения, волосы черные, глаза зеленые. Была одета в розовую куртку, черные джинсы, черно-белые кроссовки, на голове – зеленая шапка Reebok.

Правоохранительные органы обращаются ко всем, кому что-либо известно об обстоятельствах исчезновения Дмитрия и Оксаны, либо видевших их, с просьбой сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102)

Расследование уголовного дела продолжается.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 13.01.20

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