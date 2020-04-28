В Алтайском крае нашли мертвыми пропавших в январе подростков

В Алтайском крае обнаружили тела 15-летнего мальчика и его 18-летней подруги. Подростки в январе ушли из дома и пропали.

Об исчезновении подростков стало известно в начале января. Они ушли из дома в Новоалтайске, до настоящего времени их местонахождение не было установлено. Поиски вели следователи, полицейские, неравнодушные граждане и волонтеры.

Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ «Убийство двух лиц». Тела пропавших обнаружили в Первомайском районе.

«В настоящее время следователями-криминалистами назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе по установлению причины смерти подростков. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в СУ СКР по региону.

Барнаул, Зоя Осколкова

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