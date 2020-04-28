В Алтайском крае нашли мертвыми пропавших в январе подростков

В Алтайском крае обнаружили тела 15-летнего мальчика и его 18-летней подруги. Подростки в январе ушли из дома и пропали.
Об исчезновении подростков стало известно в начале января. Они ушли из дома в Новоалтайске, до настоящего времени их местонахождение не было установлено. Поиски вели следователи, полицейские, неравнодушные граждане и волонтеры.
Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ «Убийство двух лиц». Тела пропавших обнаружили в Первомайском районе.
«В настоящее время следователями-криминалистами назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе по установлению причины смерти подростков. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в СУ СКР по региону.
Барнаул, Зоя Осколкова
Барнаул. Другие новости 28.04.20
В аллее у Зеленой Рощи завелся онанист-эксгибиционист. Делом занялась полиция. / Возбуждено дело после избиения полицейскими жителя закрытого на карантин города на Алтае. / В Салехарде водитель «Газели» на большой скорости протащил инспектора ГИБДД по дороге. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube