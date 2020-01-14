Россиян упал с четвертого этажа отеля на Пхукете и впал в кому

Российский турист был доставлен в больницу после падения с четвертого этажа отеля на острове Пхукет. Сейчас молодой человек находится в отделении интенсивной терапии в коме. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Об инциденте, произошедшем сегодня утром, сообщает издание The Phuket News со ссылкой на полицию.

По информации правоохранителей, пострадавший – 23-летний Даниил Соловьев. При падении россиянин сломал правую руку. Когда его обнаружили другие отдыхающие, парень был без сознания.

Полиция уже изучила записи с камер видеонаблюдения в отеле в Патонге, где отдыхал турист из РФ, и выяснила, что Соловьев перед падением был один в номере. В ходе осмотра комнаты стражи правопорядка обнаружили на полу подозрительное вещество, предположительно. марихуану, и пивную бутылку. Находку отправили на экспертизу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Бангкок, служба информации РИА «Новый День»

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