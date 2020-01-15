По Боингу «МАУ» были выпущены две ракеты – New York Times

Американская газета New York Times опубликовала видео, на котором, как утверждается, видно, как иранские ракеты сбивают «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины».

На черно-белом видео, заснятом камерой наблюдения, сообщает BBC, видно сначала одну, затем другую яркую точку, выпущенную в сторону самолета, который также можно распознать только по огням. Вторая ракета попадает в самолет примерно через 23 секунды после первой, и происходит взрыв. Потом на несколько секунд наступает темнота, и затем видно ярко горящий, падающий на землю объект. New York Times пишет, что изданию удалось подтвердить подлинность видео. На кадрах также видно дату «2019-10-17», а не 8 января, когда был сбит самолет. По версии издания, причина в том, что система камер использует персидский календарь, а не григорианский. Другая теория состоит в том, что несоответствие дат можно объяснить разницей между персидскими и григорианскими високосными годами или месяцами.

Как пишет издание, ракеты были выпущены с иранской военной базы, расположенной примерно в восьми милях (13 км) от самолета. Благодаря этому видео можно понять, почему транспондер самолета перестал работать за секунды до того, как в него попала вторая ракета. Также становится понятно, что ни одна из ракет не уничтожила самолет в воздухе. Авиалайнер сначала загорелся, а потом взорвался и рухнул, чуть не попав в деревню Халадж Абад.

Напомним, Боинг «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января в окрестностях Тегерана, примерно через 20 минут после взлета. Все 176 человек, находившихся на его борту, погибли.

Тегеран, Елена Васильева

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