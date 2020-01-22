Иран окончательно отказался передавать Киеву бортовые самописцы сбитого украинского Боинга

Расшифровка записей чёрных ящиков потерпевшего крушение самолёта Международных украинских авиалиний в небе над Тегераном будет проводится в Иране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили иранские СМИ со ссылкой на министра дорог и городского развития Ирана Мохаммада Эслами.

Напомним, ранее на Украине пожаловались, что руководство Ирана не реагирует на постоянные запросы Киева о немедленной передаче бортовых самописцев с потерпевшего крушение пассажирского лайнера.

Между тем, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко, что Тегеран готов допустить украинских специалистов к расшифровке чёрных ящиков.

«Зариф в ходе этого разговора сообщил о готовности Ирана передать тела украинских граждан и позволить специалистам этой страны участвовать в расшифровке «черного ящика», – заявлял Пристайко.

Напомним, Боинг «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января в окрестностях Тегерана, примерно через 20 минут после взлета. Все 176 человек, находившихся на его борту, погибли.

Симферополь, Валентин Карамазов

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