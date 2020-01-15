Президент Ирана извинился за задержку с признанием вины в крушении украинского Боинга

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за то, что иранские власти не сразу признали вину в крушении украинского Боинга, который утром 8 января сбили силы ПВО по ошибке.

Первоначально Тегеран уверял, что причиной авиакатастрофы стали техническая неисправность. Но позже, после того, как премьер Канады заявил о случайном ракетном обстреле самолета иранскими военными, Тегеран признал, что украинский лайнера сбили военные, приняв Боинг за крылатую ракету. Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции.

В ходе выступления Роухани заявил, что «хочет попросить прощения за задержку и за наш тон» (цитата по ТАСС). Он потребовал, чтобы вооруженные силы страны раскрыли народу подробности расследования трагедии.

Боинг 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился ранним утром 8 января через пару минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

Тегеран, служба информации РИА «Новый День»

Тегеран. Другие новости 15.01.20

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