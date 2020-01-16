Тегеран готов передать Киеву тела погибших в авиакатастрофе

Иран передаст Киеву тела погибших при крушении Боинга украинцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом после телефонного разговора с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Кроме того, Тегеран сообщил, что готов допустить украинских специалистов к расшифровке чёрных ящиков.

«Зариф в ходе этого разговора сообщил о готовности Ирана передать тела украинских граждан и позволить специалистам этой страны участвовать в расшифровке «черного ящика», – говорится в сообщении МИД Украины.

Напомним, Боинг «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января в окрестностях Тегерана, примерно через 20 минут после взлета. Все 176 человек, находившихся на его борту, погибли.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.01.20

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