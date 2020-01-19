Иран отказывается передавать Украине чёрные ящики сбитого над Тегераном Боинга

Руководство Ирана не реагирует на постоянные запросы Киева о немедленной передаче Украине бортовых самописцев с потерпевшего крушение пассажирского лайнера «Международных авиалиний Украины» 8 января 2020 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», иранские эксперты приступили к самостоятельной расшифровке «чёрных ящиков».

«Мы пытаемся прочитать «черные ящики» здесь, в Иране, в противном случае мы можем выбрать Украину и Францию, но пока не приняли решение об отправке их в другую страну», – заявил руководитель отдела по расследованию событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

Напомним, два дня назад глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко, что Тегеран готов допустить украинских специалистов к расшифровке чёрных ящиков.

«Зариф в ходе этого разговора сообщил о готовности Ирана передать тела украинских граждан и позволить специалистам этой страны участвовать в расшифровке «черного ящика», – заявлял Пристайко.

Напомним, Боинг «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января в окрестностях Тегерана, примерно через 20 минут после взлета. Все 176 человек, находившихся на его борту, погибли.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.01.20

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