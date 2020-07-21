Во Франции считали данные с черных ящиков сбитого в Иране Боинга «Международных авиалиний Украины»

В понедельник во Франции произошло считывания черных ящиков самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», сбитого в Иране в январе текущего года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает украинская газета «День».

«Вчера состоялось считывания черных ящиков. По моей информации, оно прошло успешно. Но я хочу подчеркнуть, что, несмотря на все объяснения, которые мы слышим от иранской стороны, мы слишком долго ждали передачу черных ящиков для расшифровки», – рассказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

Кулеба отметил, что сейчас черные ящики находятся в Лионе, они были расшифрованы в присутствии двух украинских экспертов, а также представителей других стран.

Как сообщал «Новый День», пассажирский Боинг «Международных авиалиний Украины» разбился ранним утром 8 января после вылета из тегеранского международного аэропорта Хомейни в Киев. Вскоре после взлета экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами, самолет потерял высоту и упал на землю.

Спустя некоторое время власти Ирана признали, что самолёт был сбит по ошибке средствами ПВО страны.

Как сообщалось в вышедшем около недели назад докладе Организации гражданской авиации Ирана, один из комплексов противовоздушной обороны Ирана накануне происшествия был перемещён ближе к границе Ирака для отражения возможной атаки размещённых там американских войск. Вместе с тем, данные географического положения комплекса не были изменены.

В результате расчёт принял украинский пассажирский самолёт за цель, которая летит не в северо-западном направлении от Тегерана, а в юго-западном – на Тегеран, то есть, со стороны Ирака.

Второй причиной в трагической цепочке событий стало то, что координационный центр не ответил на сигнал комплекса ПВО об обнаружении «цели» и на запрос о возможных действиях. Как следствие, командир расчёта принял самостоятельное решение о нанесении удара по зафиксированному на радаре «вражескому объекту».

Киев, Елена Васильева

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