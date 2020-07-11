В Иране назвали причину уничтожения украинского Боинга

Пассажирский Боинг «Международных авиалиний Украины» был сбит в январе 2020 года из-за неправильных географических данных в программе иранского комплекса ПВО, выпустившего две ракеты по лайнеру.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.

По данным авиационного ведомства, один из комплексов противовоздушной обороны Ирана накануне происшествия был перемещён ближе к границе Ирака для отражения возможной атаки размещённых там американских войск. Вместе с тем, данные географического положения комплекса не были изменены.

В результате расчёт принял украинский пассажирский самолёт за цель, которая летит не в северо-западном направлении от Тегерана, а в юго-западном – на Тегеран, то есть, со стороны Ирака.

Второй причиной в трагической цепочке событий стало то, что координационный центр не ответил на сигнал комплекса ПВО об обнаружении «цели» и на запрос о возможных действиях. Как следствие, командир расчёта принял самостоятельное решение о нанесении удара по зафиксированному на радаре «вражескому объекту».

Как сообщал «Новый День», пассажирский Боинг «Международных авиалиний Украины» разбился ранним утром 8 января после вылета из тегеранского международного аэропорта Хомейни в Киев. Вскоре после взлета экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами, самолет потерял высоту и упал на землю.

Спустя некоторе время власти Ирана признали, что самолёт был сбит по ошибке средствами ПВО страны.

Позже в Тегеране заявили, что расчёт комплекса ПВО, сбивший украинский пассажирский самолёт, «действовал строго по инструкции».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.07.20

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