Иран заявил, что ПВО страны сбила украинский Боинг в полном соответствии с инструкциями

Поражение Боинга «Международных авиалиний Украины» 8 января противовоздушной ракетой не было ошибкой иранской ПВО, поэтому военнослужащие Ирана не будут подвергаться наказанию.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи.
По его словам, самолёт контролировался не иранскими диспетчерами, а американскими военными. Кроме того, сам борт вёл себя подозрительно.
«Военные силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным... он не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки», – заявил Норузи и добавил, что систему безопасности и управления украинским Боингом «взломали и перехватили» посторонние силы.
«На самолете были установлены специальные цели в Иране. Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц», – подчеркнул иранский депутат.
Напомним Боинг «Международных авиалиний Украины» разбился ранним утром 8 января после вылета из тегеранского международного аэропорта Хомейни в Киев. Вскоре после взлета экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами, самолет потерял высоту и упал на землю.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 06.04.20
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