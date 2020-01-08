В Тегеране разбился украинский пассажирский Боинг 737

В Иране потерпел крушение украинский самолёт. По данным РИА «Новости», речь идёт о Боинге 737. На его борту находилось, по предварительным данным, 180 пассажиров. Агентство Tasnim сообщает, что самолёт рухнул вскоре после взлёта из тегеранского международного аэропорта Хомейни.

Предварительная версия аварии – техническая неисправность самолета. О выживших и погибших пока информации нет.

Тегеран, Елена Васильева

Тегеран. Другие новости 07.01.20

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