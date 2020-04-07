Украинский МИД выступил с жёсткими угрозами в адрес Ирана

МИД Ирана должен незамедлительно объяснить заявление депутата парламента страны о правомерности действий расчёта иранского ПВО, сбившего 8 января 2020 года Боинг «Международных авиалиний Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с гневными заявлениями выступили по очереди вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Вадим Пристайко потребовал немедленного ответа от Ирана: «Заявление показывает полное неуважение к человеческим жизням».

В свою очередь, Дмитрий Кулеба заявил, что не позволит руководству Ирана избежать ответственности за крушение украинского Боинга и добавил, что посольство Украины в Тегеране уже направило властям исламской республики ноту с требованием разъяснения своей позиции относительно скандального заявления парламентария.

Напомним, ранее член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи заявил, что украинский пассажирский лайнер был сбит ракетчиками в полном соответствии с инструкцией.

По его словам, самолёт контролировался не иранскими диспетчерами, а американскими военными. Кроме того, сам борт вёл себя подозрительно.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.04.20

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