Украина сколачивает «единый фронт» против Ирана

Украина намерена в ближайшее время обратиться в Международный суд ООН и мобилизовать «единый фронт» пострадавших государств, если Иран не пойдёт навстречу по тщательному и полному расследованию катастрофы украинского Боинга в небе над Тегераном 8 января 2020 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины» – пригрозил Енин.

Дипломат потребовал от Ирана срочно передать «черные ящики» независимому следствию третьей страны.

«Согласно всем международным конвенциям в этой сфере, а это Монреальская и Чикагская конвенция, страна, на территории которой произошел инцидент, должна обеспечить немедленную – или расшифровку указанных черных ящиков, или передачу их другому, третьему государству. Насколько нам известно, в мире сегодня существует буквально несколько государств, которые имеют соответствующее программное обеспечение и соответствующую экспертизу», – отметил Енин.

Напомним, ранее член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи заявил, что украинский пассажирский лайнер был сбит ракетчиками в полном соответствии с инструкцией.

По его словам, самолёт контролировался не иранскими диспетчерами, а американскими военными. Кроме того, сам борт вёл себя подозрительно.

Как сообщал «Новый День», пассажирский Боинг «Международных авиалиний Украины» разбился ранним утром 8 января после вылета из тегеранского международного аэропорта Хомейни в Киев. Вскоре после взлета экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами, самолет потерял высоту и упал на землю.

Спустя некоторе время власти Ирана признали, что самолёт был сбит по ошибке средствами ПВО страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.05.20

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