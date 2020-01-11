Иран признался – украинский Боинг был сбит ракетой

Иран признался в том, что сбил украинский пассажирский самолёт. Напомним, Боинг «МАУ» потерпел крушение 8 января, погибло более 170 человек. Как сообщает Reuters, в Тегеране пояснили, что Boeing был сбит по ошибке, когда пролетал над важным военным объектом. Виновных в трагедии обещали наказать.

Руководство вооруженных сил Ирана также выразило соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

В заявлении Ирана отмечается, что трагедия в небе над Тегераном произошла на фоне повышенной боевой готовности в свете угроз ракетных ударов со стороны США и возросшей интенсивности полетов американской военной авиации вблизи иранских границ, сообщает «Бизнес ФМ».

Напомним, накануне премьер Канады Джастин Трюдо фактически анонсировал признание Тегерана, когда сообщил в эфире мировых СМИ, что по данным разведки Боинг был сбит ракетой типа «земля-воздух» и произошло это вероятно в следствие роковой ошибки. В авиакатастрофе погибло около 60 граждан Канады.

Тегеран, Елена Васильева

Тегеран. Другие новости 10.01.20

В Челябинске завалили солью улицы, которые обещали не трогать. / На Украине глухонемого паломника из Крыма обвинили в участии в незаконных военных формированиях. / В Подмосковье мужчина надругался над 6-летней девочкой. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»