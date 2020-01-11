Иранские военные перепутали украинский самолет с крылатой ракетой

Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за сбитый под Тегераном самолет «Международных авиалиний Украины». По словам командующего Воздушно-космическими силами КСИР бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, Боинг был идентифицирован как крылатая ракета.

«Мы признаем всю ответственность и готовы следовать любым распоряжениям, которые примут власти [страны]», – сказал Хаджизаде во время пресс-конференции. Система противовоздушной обороны страны была в состоянии максимальной готовности в ночь, когда произошел инцидент, уточнил генерал.

Командующий подчеркнул, что Генштаб ВС Ирана не пытался скрыть причину крушения Боинга, а задержка с признанием вины произошла потому, что было необходимо провести расследование. «Самолет был идентифицирован как крылатая ракета, – заявил Хаджизаде. – У оператора было 10 секунд, чтобы принять решение».

Тем временем, украинский портал Цензор.нет опубликовал фотографии деталей сбитого Боинга. Как утверждают украинские эксперты, на кадрах представлены свидетельства того, что корпус самолета был пробит поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК «Тор».

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинскому народу по ситуации со сбитым самолетом МАУ в Тегеране. «Видеообращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом исламской Республики Иран Хасан Рухани, которая запланирована на 17:00 в субботу», – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Боинг «МАУ» потерпел крушение 8 января, погибло более 170 человек, в том числе граждане Канады. Сегодня Иран признал, что причиной авиакатастрофы стала «человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США».

Тегеран, Служба информации РИА «Новый День»

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