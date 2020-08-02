Киев согласится на компенсацию за сбитый Боинг только после извинений Тегерана

Рассчёт компенсаций родственникам погибших пассажиров сбитого Ираном Боинга «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года будет проведён только после получения Киевом полной информации о катастрофе и «извинений иранской стороны».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Мяч сейчас находится на иранской стороне, всех интересует объем компенсаций. Хочу еще раз подчеркнуть, что компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как украинская сторона получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечения виновных к ответственности и извинений иранской стороны», – заявил украинский дипломат и добавил, что Киев будет настаивать на «максимальном размере компенсации».

Напомним, недавно официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран согласен на выплату компенсаций погибшим в катастрофе по вине Ирана пассажирам, однако уточнил, что все аспекты и каждый особый случай будут тщательно рассматриваться и отдельно анализироваться.

Напомним, недавно в Тегеране назвали причину уничтожения украинского Боинга расчётом комплекса иранских ПВО 8 января 2020 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

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